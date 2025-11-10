Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Die Feinde der Wahrheit

Staffel 3Folge 3vom 10.11.2025
Die Feinde der Wahrheit

Folge 3: Die Feinde der Wahrheit

41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Kurz nachdem am Ufer des Sacramento River die Leiche einer ermordeten Frau gefunden wird, erfährt Patrick, dass sich seine offenbar von Red John entführte Freundin Kristina in einer Radioshow gemeldet habe. Im Haus, aus dem der Anruf kam, wurde mit Kristinas Blut der Smiley von Red John an die Wand gemalt - Kristina bleibt weiterhin verschwunden. Inzwischen wird die Tote identifiziert: Celia Jovanovich, Mitglied der Visualize-Sekte. Der Sektenführer ist ein gewisser Bret Stiles.

