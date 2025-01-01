The Mentalist
Folge 14: Spätes Wunder
42 Min.Ab 12
Justin DeGeorge wurde wegen eines bevorstehenden Mordprozesses in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Er war Anlageberater des Drogenbosses Adrian Essex, dem der Mord vorgeworfen wird. DeGeorge wird mit seiner Tochter Trina rund um die Uhr vom CBI bewacht. Agent Grace Van Pelt übernimmt die Nachtschicht. Als sie ihren Kontrollgang auf dem Gelände macht, wird DeGeorge von einem Unbekannten erschossen. Trina - die einzige Zeugin - erleidet durch den Schock eine Amnesie ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen