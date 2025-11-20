The Mentalist
Folge 19: Keine Rose ohne Dornen
42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Im Yachthafen von South Beach wird der Inhaber der Dating-Agentur "Symphony" John Flynn erschossen aufgefunden. Nach einem Gespräch mit Flynns Witwe Erica, die die Leitung der Agentur übernommen hat, ist Patrick Jane davon überzeugt, dass sie die Mörderin ist. Erica kann jedoch nachweisen, dass sie zur Tatzeit im Fernsehstudio ihrer Agentur ein Videointerview mit der jungen Anwältin Sarah führte. Ihr Alibi scheint wasserdicht zu sein, doch so schnell gibt Patrick nicht auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen