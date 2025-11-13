The Mentalist
Folge 8: Von langer Hand
Patrick Jane wird an einem Obststand von Fred Kittel entführt, nachdem dieser den Obsthändler erschossen hat. Beim Verhör gibt die junge Sherry Winger zu Protokoll, dass sie einen Wagen mit hoher Geschwindigkeit nach Norden fahren sah. Der Entführer verschleppt Patrick in den Keller eines Hauses und fesselt ihn mit Handschellen an einen Pfosten. Als Patrick versucht, ihn zu hypnotisieren, wird Fred von seinem Auftraggeber erschossen und Patrick mit dem wahren Täter konfrontiert.
