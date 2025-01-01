Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Mittel und Wege

WarnerStaffel 3Folge 13
Mittel und Wege

Mittel und WegeJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 13: Mittel und Wege

41 Min.Ab 12

Amber Sutherland wird in ihrem Haus erschossen aufgefunden. Sie war vor Kurzem nach Crane Creek gezogen, um eine Wahlwerbung über den Bürgermeister der Kleinstadt, Kenyon Bagshaw, zu drehen. Bagshaw hatte gute politische Beziehungen, sodass das CBI auf den Fall angesetzt wird. Das Team wird vom örtlichen Polizeichef empfangen, der nicht begeistert ist, dass ihm die Ermittlungen aus der Hand genommen werden, denn er ist überzeugt, den Mörder bereits entlarvt zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen