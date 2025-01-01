Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Tiger, Tiger...

WarnerStaffel 3Folge 9
Tiger, Tiger...

Tiger, Tiger...Jetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 9: Tiger, Tiger...

41 Min.Ab 12

In einer Obstplantage werden die Leichen von zwei Polizisten und Keeley Farlowe aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass die Mordwaffe bereits bei früheren Polizistenmorden verwendet wurde. Alles deutet darauf hin, dass hier ein Serienmörder am Werk ist, der seine Morde nach den Mondphasen richtet. Rigsby, der zusammen mit Sheriff Mullery den Tatort absucht, findet einen Jackenknopf. Kurz darauf wird Sheriff Mullery erschossen. Er muss gewusst haben, wem der Knopf gehört ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen