The Mentalist
Folge 9: Tiger, Tiger...
41 Min.Ab 12
In einer Obstplantage werden die Leichen von zwei Polizisten und Keeley Farlowe aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass die Mordwaffe bereits bei früheren Polizistenmorden verwendet wurde. Alles deutet darauf hin, dass hier ein Serienmörder am Werk ist, der seine Morde nach den Mondphasen richtet. Rigsby, der zusammen mit Sheriff Mullery den Tatort absucht, findet einen Jackenknopf. Kurz darauf wird Sheriff Mullery erschossen. Er muss gewusst haben, wem der Knopf gehört ...
