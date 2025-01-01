Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Ruhe in Frieden

WarnerStaffel 3Folge 6
Ruhe in Frieden

Ruhe in FriedenJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 6: Ruhe in Frieden

42 Min.Ab 12

Die Bundesrichterin Pauline Fitzwilliam hält unter schwerer Bewachung ihres Grundstücks eine private Trauerfeier für ihre verstorbene Mutter Ethel ab. Im Gästehaus entdeckt ihre Tochter Sophie die Leiche von Austin Marr, dem Verlobten ihrer zweiten Tochter Abby. Abbys Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe, und sie ist spurlos verschwunden. Patrick Jane geht davon aus, dass auch sie ermordet und ihre Leiche irgendwo auf dem streng abgeriegelten Grundstück versteckt wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen