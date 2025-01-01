The Mentalist
Folge 4: Lügen und Kerzen
42 Min.Ab 12
Die Leiche von Henry Dahl, dessen Kopf von Schüssen zerfetzt ist, gibt dem CBI Rätsel auf. Er war kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, in dem er eine lebenslängliche Haftstrafe wegen Mordes absaß. Ein erneuter DNA-Test hatte nun seine Unschuld bewiesen. Patrick Jane wird vor der Wohnung des Ermordeten von der ehemaligen Staatsanwältin Karen Cross interviewt, die eine Fernsehshow moderiert, in der sie Straftaten neu aufrollt und zu einem eigenen, strengen Urteil gelangt.
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
