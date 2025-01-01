The Mentalist
Folge 18: Kleine graue Männchen
41 Min.Ab 12
Der Fondsmanager Timothy Hartley wird 200 Kilometer von zu Hause entfernt auf einer Wiese mit durchschnittener Kehle gefunden. Als die Leiche abtransportiert werden soll, wird sie aus dem Van des Rechtsmediziners gestohlen. Lisbon macht die Psychologin Wendelyne McCormick ausfindig, bei der Hartley in Behandlung war. Sie sagt aus, dass er fest an Außerirdische glaubte und der Überzeugung war, von ihnen entführt und untersucht worden zu sein. Doch was bedeutet das für ihren Fall?
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
