WarnerStaffel 3Folge 23vom 24.11.2025
Folge 23: Bomben

41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Der Angestellte eines Finanzdienstleisters, Alan Dinkler, kommt zu einer Tankstelle. Verzweifelt teilt er dem Tankwart Gupta mit, dass er unter dem Mantel eine Sprengstoffweste trägt. Kurz darauf explodiert die Weste und tötet Dinkler. Das CBI stellt fest, dass er aus dem Safe seines Arbeitgebers kurz zuvor 50.000 Dollar und zwei CDs entwendet hat. Da sich im Safe aber wesentlich mehr Geld befindet, glaubt Patrick Jane, dass es dem Täter nur um die CDs ging ...

