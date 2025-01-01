The Mentalist
Folge 24: Erdbeeren mit Sahne
42 Min.Ab 12
Madeleine Hightower, die des Mordes an Todd Johnson beschuldigt wird, kontaktiert Patrick Jane. Er will ihr helfen und aufklären, wer Red Johns Maulwurf in Reihen des CBI und somit Johnsons wahrer Mörder ist. Dafür besorgt sich Jane die Liste der vier Verdächtigen, die sich zur Tatzeit in Johnsons Nähe aufgehalten haben. Er teilt jedem eine andere Nummer eines Hotelzimmers mit, in dem sich Hightower angeblich aufhält. Wer wird einen Killer in das ihm mitgeteilte Zimmer schicken?
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen