Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Das Herz in der Box

WarnerStaffel 3Folge 13
Das Herz in der Box

Das Herz in der BoxJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 13: Das Herz in der Box

40 Min.Ab 12

Davina entwickelt in Ayas Auftrag einen Zauber, der die Erschafferbindung löst. Eine letzte Zutat fehlt ihr jedoch noch. Nur Kol, der im Totenreich weilt, kann ihr die Information geben. Er bittet sie jedoch, den Zauber nicht zu vollenden, denn dafür muss ein Mensch zu Tode kommen. Davina weiß nun, dass es sich um ein unerschaffenes Herz eines Vampirs handeln muss - einer, der nicht durch den Biss eines anderen Vampirs verwandelt wurde. Sofort schießt ihr Hayley in den Kopf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen