The Originals

Hinter dem schwarzen Horizont

WarnerStaffel 3Folge 17
Folge 17: Hinter dem schwarzen Horizont

40 Min.Ab 16

Die Ahnen beschließen, dass Lucien alle Urvampire töten soll. Er bringt Freya und Vincent nach Mystic Falls, dem Geburts- und Verwandlungsort der Mikaelson Geschwister. Lucien verfügt über den Zauberspruch von Esther, der ihre Kinder zu Urvampiren gemacht hat und er ist in Besitz der verbliebenen Weißeichen-Munition, dem Blut der Mikaelson-Hexe und einem tödlichen Werwolf-Gift. Mit diesen Zutaten kann er mächtiger als jeder bisherige Urvampir werden.

