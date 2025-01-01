Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Tausend Jahre alte Lügen

Staffel 3Folge 5
Tausend Jahre alte Lügen

Tausend Jahre alte LügenJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 5: Tausend Jahre alte Lügen

41 Min.Ab 12

Vor vielen Jahren trieb ein nie gefasster Serienmörder namens "The Axeman" sein Unwesen in New Orleans. Er verkündete, die Bewohner von seinem Axtschlag zu verschonen, wenn sie eine Nacht lang zu Jazz-Musik feiern und tanzen. An diesem Jahrestag ist Cami nicht zum Feiern zumute. Schließlich treibt sich gerade ein neuer Serienkiller in der Stadt herum. Unterdessen will sich der Hexer Van an Davina rächen, da sie seine Mutter Kara auf dem Gewissen haben soll ...

