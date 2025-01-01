Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 15
41 Min.Ab 12

Kol kommt dank Davinas Zauber als Urvampir zurück ins Reich der Lebenden. Davina fürchtet, dass das Blutsaugen bei Kol seine Hemmungslosigkeit und Blutrünstigkeit wieder zu Tage fördert. Tatsächlich hält er sich jedoch zurück und zeigt sich bei einem Familienbesuch kooperativ. Bald übermannt ihn aber sein Hunger nach Blut und er richtet in der Kirche St. Anne ein Massaker an. Plötzlich steht Finn, der älteste Bruder der Mikaelsons, vor ihm und weist ihn in die Schranken.

Warner
