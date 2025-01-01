The Originals
Folge 10: In den Tiefen der blauen See
41 Min.Ab 16
Aurora und Tristan müssen jetzt um ihr Leben bangen: Nachdem sie einen furchterregenden Plan ausgeheckt haben, dessen Kollateralschaden Camis Tod war, erklärt ihnen Klaus nun den Krieg. Während Vincent gegen seinen Willen Magie einsetzen muss, kämpfen die Strix gegen Klaus, Elijah und Freya.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
