The Originals
Folge 6: Schöner Fehler
41 Min.Ab 16
Lucien zwingt Cami unter Androhung von Gewalt die geheime Waffe zu suchen, die sich in ihrem Archiv befinden soll. Die Waffe nimmt den Vampirgeschwistern für eine gewisse Zeit ihre Macht und Lucien kann seine diabolischen Pläne verfolgen. Unterdessen begibt sich Rebekah bei dem Versuch, ihren Bruder Kol wiederzufinden in große Gefahr. Dabei kommen ihr die Strix in die Quere. Ein Glück, dass Freya nicht weit ist ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
