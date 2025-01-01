Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Schöner Fehler

Staffel 3Folge 6
Schöner Fehler

The Originals

Folge 6: Schöner Fehler

41 Min.Ab 16

Lucien zwingt Cami unter Androhung von Gewalt die geheime Waffe zu suchen, die sich in ihrem Archiv befinden soll. Die Waffe nimmt den Vampirgeschwistern für eine gewisse Zeit ihre Macht und Lucien kann seine diabolischen Pläne verfolgen. Unterdessen begibt sich Rebekah bei dem Versuch, ihren Bruder Kol wiederzufinden in große Gefahr. Dabei kommen ihr die Strix in die Quere. Ein Glück, dass Freya nicht weit ist ...

