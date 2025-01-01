The Originals
Folge 19: Verlass mich nicht
41 Min.Ab 12
Für Cami scheint jede Hoffnung verloren - Lucien hat sie mit seinem Biss dem Tode geweiht. Mit letzter Kraft gelingt es Cami, Lucien zu entkommen und bei Klaus Unterschlupf zu finden. Dieser setzt alles in Bewegung, um seiner Geliebten zu helfen. Er ist sich sicher: zur Heilung braucht es jetzt Luciens und Hopes Blut. Niemand ahnt jedoch, dass das Blut der beiden lediglich die Ausbreitung der Infektion verlangsamt ...
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
