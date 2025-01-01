The Originals
Folge 1: Für das nächste Jahrtausend
41 Min.Ab 16
Wie Klaus es ihm versprochen hatte, regiert Marcel über die Vampirgemeinschaft New Orleans'. Da dort aber Chaos herrscht, bittet er seine gute Freundin Davina um Hilfe. Sie hat als Regentin des Hexenzirkels viel Macht - aber auch eine Abneigung gegen Vampire. Die Einwohner sind schockiert, als die Straßen der Stadt plötzlich mit Leichen übersät sind, die offensichtlich von Vampiren angegriffen wurden. Wer steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen