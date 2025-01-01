Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Der Teufel kommt und seufzt

WarnerStaffel 3Folge 18
Der Teufel kommt und seufzt

Der Teufel kommt und seufztJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 18: Der Teufel kommt und seufzt

40 Min.Ab 16

Lucien will an Auroras Seite die Unendlichkeit verbringen und bietet ihr das zweite Fläschchen des Serums an. Später soll er jedoch erfahren, dass Auroras Plan nicht viel mit seinem gemeinsam hat ... Unterdessen wenden sich die Ahnen gegen Kol, der daraufhin die Stadt verlässt. Doch kaum hat Kol die Stadtgrenze überschritten, beginnt er durch einen Fluch der Ahnen auszutrocknen. Um zu überleben, eilt er wieder zurück hinter die Stadtgrenze.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen