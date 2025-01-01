The Originals
Folge 18: Der Teufel kommt und seufzt
40 Min.Ab 16
Lucien will an Auroras Seite die Unendlichkeit verbringen und bietet ihr das zweite Fläschchen des Serums an. Später soll er jedoch erfahren, dass Auroras Plan nicht viel mit seinem gemeinsam hat ... Unterdessen wenden sich die Ahnen gegen Kol, der daraufhin die Stadt verlässt. Doch kaum hat Kol die Stadtgrenze überschritten, beginnt er durch einen Fluch der Ahnen auszutrocknen. Um zu überleben, eilt er wieder zurück hinter die Stadtgrenze.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
16
