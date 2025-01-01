Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

WarnerStaffel 3Folge 2
Folge 2: Die Prophezeiung

41 Min.Ab 16

Davina will Hayley von dem Fluch, ihr Leben als Werwölfin zu fristen, befreien und verlangt im Gegenzug, dass Hayley für sie die Hexe Cara tötet. Verzweifelt stimmt sie zu, vor allem für das Wohl ihrer Tochter Hope. Der Angriff auf Cara endet jedoch in einem unbeabsichtigten Massaker. Unterdessen findet Freya heraus, worum es sich bei der Prophezeiung von Luciens Seherin handelt - großes Unheil wird die Geschwister Mikaelson befallen ...

Warner
