The Originals
Folge 10: Im verschwindenden Licht
41 Min.Ab 16
Die Stimmen bringen Hope fast um den Verstand. Sie muss ihre Wut an jemandem auslassen, um sie zum Schweigen zu bringen. Elijah und Antoinette locken daraufhin die Nachtwandler und Emmet unter falschem Vorwand in die St. Anne's Kirche, wo Hope die Untoten ins Jenseits befördert. Da bei dem Blutbad ein Mensch ums Leben kommt, wendet sich Hopes Schicksal innerhalb weniger Augenblicke.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
16
