The Originals
Folge 3: Verlass mich nicht!
41 Min.Ab 12
Wer bin ich? Und warum habe ich einen unstillbaren Durst nach Blut? Elijah kann sich nach seiner Manipulation nicht an sein früheres Leben erinnern, findet aber in New York, in der Vampirin Antoinette, eine Lehrerin, die ihn in das Dasein als Vampir einführt. Als Klaus seinen Bruder ausfindig macht und ihn zurück nach New Orleans holen will, steht Elijah vor einer schwierigen Entscheidung.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
