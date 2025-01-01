The Originals
Folge 5: Scham
41 Min.Ab 16
Die Vampirin Greta hat Hayley entführt und verlangt für deren Freilassung, dass Hope ihre Werwolfseite binden lässt. Somit wäre sie unfähig, weitere Hybriden zu erschaffen. Unterdessen deckt Elijah eine jahrelange Lüge von Antoinette auf und wägt ab, ob er weiterhin an ihrer Seite leben will.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen