The Originals
Folge 11: Bis dass der Tod uns scheidet
41 Min.Ab 12
Elijah erinnert sich plötzlich an eine Begegnung mit Hayley vor fünf Jahren in Manosque. Damals erkannte er nicht, wer vor ihm stand. Heute weiß er, dass er sie hätte retten können. Aus Scham und Schuld will sich Elijah endgültig von seiner Familie trennen. Hope steht indes unter scharfer Beobachtung ihrer Familie. Besorgt stellen Rebekah und Klaus fest, dass sich die dunkle Macht in dem Mädchen ausbreitet und ihre Tage gezählt sind ...
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
12
