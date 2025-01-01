The Originals
Folge 12: Es waren einmal zwei Wölfe
41 Min.Ab 12
Hope kann der Macht des Hollow, die sie langsam in den Tod treibt, nicht entfliehen. Ihre erste Verwandlung zur Werwölfin wird sie nicht überleben, sodass Klaus beschließt, anstelle seiner Tochter zu sterben. Als Unsterblicher kann er nur durch den Weißeichenpfahl getötet werden, den er an einem sicheren Ort aufbewahrt. In letzter Sekunde wendet sich das Blatt und jemand will sich für Klaus opfern ...
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
