Und Gott wird das Wasser trüben
The Originals
Folge 7: Und Gott wird das Wasser trüben
41 Min.Ab 12
Klaus hält Elijah und Antoinette in einem Versteck außerhalb der Stadt gefangen. Die Lage spitzt sich zu, da Antoinette durch einen Werwolfbiss lebensgefährlich verletzt ist. Um sie zu retten, bietet EIijah an, seine Erinnerungen wieder zurückzunehmen, doch Klaus lehnt ab. Kurze Zeit später wachen die Brüder in einer Kammer ihres Familienhauses auf - ein Ausweg ist nicht in Sicht.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen