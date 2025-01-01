Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

WarnerStaffel 5Folge 2
Folge 2: Erdulde deine Strafe!

41 Min.Ab 16

Nachdem er von Hayleys Verschwinden erfährt, kehrt Klaus nach New Orleans zurück. Nach vielen Jahren der Funkstille läuft er seiner Tochter Hope in die Arme und erfährt, dass sie hinter der Entführung von Hayley steckt. Durch die Wiedervereinigung von Vater und Tochter bündeln sich die dunklen Mächte und New Orleans völliger Zerstörung steht nichts mehr im Wege.

Warner
