The Originals
Folge 13: Abschied auf ewig
41 Min.Ab 12
Es ist an der Zeit, sich für immer von der Welt zu verabschieden: Hope hindert Klaus zunächst daran, sich selbst zu töten, doch er ist fest entschlossen, sein ewiges Leben mit dem Weißeichenpfahl zu beenden. Elijah sieht in seiner Existenz auf Erden keinen Sinn mehr und will seinem Bruder folgen. Und auch auf Schwester Rebekah wartet das Heilmittel gegen die Unsterblichkeit - sie will gemeinsam mit Marcel alt werden.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
12
