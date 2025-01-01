The Originals
Folge 8: Das Schlüssel-Rätsel
41 Min.Ab 12
Hope will mit Freyas Hilfe die ungefilterte Macht des Hollow in sich aufnehmen. Unterdessen sind Klaus, Elijah, Rebekah und Kol in einem Haus gefangen und müssen, um wieder in die Freiheit zu kommen, ein Schlüssel-Rätsel lösen: Jeder muss seinen persönlichen Schlüssel finden, der irgendwo im Haus versteckt ist. Elijah tut sich schwer, da er durch den Erinnerungsverlust keinen emotionalen Bezug zu dem Ort und seinen Geschwistern hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen