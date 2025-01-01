Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Was wird mir bleiben?

Staffel 5Folge 6
Was wird mir bleiben?

Was wird mir bleiben?Jetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 6: Was wird mir bleiben?

41 Min.Ab 12

Roman bringt Hope unter einem Vorwand in ein Haus, in dem sie auf ihre Mutter Hayley trifft. Nachdem Hayley dort gezwungenermaßen ihre Bindung vollzieht und von nun an eine reine Vampirin ist, überwältigen Mutter und Tochter ihren Kidnapper. Da Hayley wegen des fehlenden Tageslichtrings nicht nach draußen fliehen kann, überredet sie ihre Tochter, alleine zu gehen. Doch gerade als Hope den ersten Schritt in die Freiheit tut, steht Greta in der Tür.

