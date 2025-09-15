Party-Eskalation: Ausgepowert bis zum KontrollverlustJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 22: Party-Eskalation: Ausgepowert bis zum Kontrollverlust
Lorik und Isi haben die Möglichkeit einen neuen Hinweis auf die Power Player zu erspielen. Doch Emmas Verdacht, dass Vanessa der zweite Power Player ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Bei einer Party in der Villa gehen stattdessen alle Augen auf Serkan und Emma, die zum Ende zu zweit verschwinden.
The Power
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
