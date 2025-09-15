Chaos nach Auszug in der Villa: Wer wird der neue Power Player?Jetzt kostenlos streamen
Folge 25: Chaos nach Auszug in der Villa: Wer wird der neue Power Player?
Nach dem Tumult den Julia und Vanessa als Power Player ausgelöst haben müssen die Kandidat:innen nun wieder bangen: Eine neue Wahl steht an! Für wen wird Delta sich entscheiden, wer wird der neue Power Player? Der Cosimo Hate geht weiter, nun stichelt auch Isi gegen seinen alten Freund? Diese ist für ihn einfach nicht mehr tragbar und auch Emma fängt nun an, das Spiel der Macht zu spielen!
