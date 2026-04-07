Behind the Scenes - Traumziel Benan IslandJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 19: Behind the Scenes - Traumziel Benan Island
20 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
In dieser BTS erfahrt ihr alles rund um die Vorbesichtigung, warum wir Benan Island als Zielort gewählt haben, unser Set-Up vor Ort und bekommt eine kleine Insel-Roomtour von Dave höchstpersönlich.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen