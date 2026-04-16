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THE RACE

THE RACE - Vom Regen in die Traufe - Folge 12

JoynStaffel 3Folge 22vom 16.04.2026
THE RACE - Vom Regen in die Traufe - Folge 12

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THE RACE

Folge 22: THE RACE - Vom Regen in die Traufe - Folge 12

62 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Die Fluten machen einige Grenzen unpassierbar. Jerry und Kodiak versuchen ihr Glück in Richtung Surat Thani, während Falk und Adrian Richtung Singapur unterwegs sind. JP und Essow wollen an die malaysische Grenze, sind allerdings körperlich am Limit. Auch in den Teams Magda und Franz sowie Helge und OT beginnt nicht nur der Kampf mit den Fluten, sondern auch mit eigenem Körper und Geist.

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