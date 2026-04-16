THE RACE - Vom Regen in die Traufe - Folge 12Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 22: THE RACE - Vom Regen in die Traufe - Folge 12
62 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Die Fluten machen einige Grenzen unpassierbar. Jerry und Kodiak versuchen ihr Glück in Richtung Surat Thani, während Falk und Adrian Richtung Singapur unterwegs sind. JP und Essow wollen an die malaysische Grenze, sind allerdings körperlich am Limit. Auch in den Teams Magda und Franz sowie Helge und OT beginnt nicht nur der Kampf mit den Fluten, sondern auch mit eigenem Körper und Geist.
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Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: studio flitz GmbH & © Season 1-2: The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen