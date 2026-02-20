Der mysteriöse Tod eines SurfersJetzt kostenlos streamen
Trio mit vier Fäusten
Folge 1: Der mysteriöse Tod eines Surfers
46 Min.Ab 12
Aufgrund eines anonymen Briefes nehmen Cody, Nick und Murray einen Fall wieder auf, den sie längst zu den Akten gelegt und erledigt geglaubt hatten. Damals kam ein junger Surfer namens Chris Miller ums Leben. Im Laufe ihrer Recherchen stoßen die "Drei von der Riptide" auf einen in den Sixties erfolgreich gewesenen Sänger, Billy Hagan, der mittlerweile nur noch vom Ruhm längst vergangener Tage zehrt. Doch Billy arbeitet an seinem Comeback - und dafür ist er zu einigem bereit ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH