Trio mit vier Fäusten
Folge 13: Goldkehlchen
46 Min.Ab 12
Frankie Kahana, ein mittelmäßiger Unterhaltungskünstler, wird überfallen und soll entführt werden. Doch die "Drei von der Riptide" sind zufällige Zeugen des Überfalls und können so ein Kidnapping verhindern. Über die Motive des Verbrechens sind sie sich allerdings völlig im Unklaren. Die schlechten Shows des Entertainers können nicht der Grund sein ... Sie bringen in Erfahrung, dass Frankie eine kriminelle Vergangenheit hat und nun offenbar als Mitwisser beseitigt werden soll.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH