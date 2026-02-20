Trio mit vier Fäusten
Folge 3: Auf Mord programmiert
46 Min.Ab 12
Der beliebte Stadtrat Harrison wird schwer belastet: Angeblich soll er Computermanipulationen vorgenommen haben! Alle Indizien weisen aber darauf hin, dass hinter der Kampagne gegen ihn ein Computerspezialist der Polizei steckt. Die "Drei von der Riptide" sollen den Fall aufklären und stellen fest, dass eine Gangsterverbindung mit Hilfe eines eingeschleusten Verbindungsmannes die Behörden unterlaufen will. Die Freunde merken schnell, dass hier ein Profi am Werk ist ...
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Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH