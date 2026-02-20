Der Koffer des ChinesenJetzt kostenlos streamen
Trio mit vier Fäusten
Folge 14: Der Koffer des Chinesen
58 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Als Lucy, die Besitzerin einer Wäscherei, ihre Hochzeit ausrichtet, lädt sie auch einen Verwandten aus Peking ein: den Historiker Danny Lee. Doch dieser scheint spurlos verschwunden zu sein, was das "Riptide"-Trio auf den Plan ruft. Als sie sich auf die Suche machen, stellen sie schon bald fest, dass der Geschichtsprofessor nicht so harmlos ist, wie es den Anschein hatte. Vielmehr war er ein Agent im Dienste der Vereinigten Staaten - nicht ganz ungefährlich ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH