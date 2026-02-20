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Trio mit vier Fäusten

Der Koffer des Chinesen

OneGateStaffel 3Folge 14vom 20.02.2026
Der Koffer des Chinesen

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Trio mit vier Fäusten

Folge 14: Der Koffer des Chinesen

58 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Als Lucy, die Besitzerin einer Wäscherei, ihre Hochzeit ausrichtet, lädt sie auch einen Verwandten aus Peking ein: den Historiker Danny Lee. Doch dieser scheint spurlos verschwunden zu sein, was das "Riptide"-Trio auf den Plan ruft. Als sie sich auf die Suche machen, stellen sie schon bald fest, dass der Geschichtsprofessor nicht so harmlos ist, wie es den Anschein hatte. Vielmehr war er ein Agent im Dienste der Vereinigten Staaten - nicht ganz ungefährlich ...

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