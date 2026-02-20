Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trio mit vier Fäusten

Quinlans letzter Fall

Staffel 3Folge 8
Quinlans letzter Fall

Trio mit vier Fäusten

Folge 8: Quinlans letzter Fall

45 Min.Ab 12

Ein alter Freund von Nick, Doug Skinner, liebt gefährliche Spielchen und Nervenkitzel. So kommt es, dass er sich auf ein Abenteuer mit Menschenschmugglern einlässt, bei dem er versucht, die Gangster aufs Kreuz zu legen. Sein Alleingang bringt ihn in größte Gefahr, und die "Drei von der Riptide" müssen einspringen, um das Schlimmste zu verhindern. Mit ihrer Hilfe gelingt es, die Verbrecher in die Arme der Polizei zu treiben - doch dabei wird Lieutenant Quinlan erschossen ...

