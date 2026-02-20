Trio mit vier Fäusten
Folge 8: Quinlans letzter Fall
45 Min.Ab 12
Ein alter Freund von Nick, Doug Skinner, liebt gefährliche Spielchen und Nervenkitzel. So kommt es, dass er sich auf ein Abenteuer mit Menschenschmugglern einlässt, bei dem er versucht, die Gangster aufs Kreuz zu legen. Sein Alleingang bringt ihn in größte Gefahr, und die "Drei von der Riptide" müssen einspringen, um das Schlimmste zu verhindern. Mit ihrer Hilfe gelingt es, die Verbrecher in die Arme der Polizei zu treiben - doch dabei wird Lieutenant Quinlan erschossen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH