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Trio mit vier Fäusten

Auf immer und ewig

OneGateStaffel 3Folge 12vom 20.02.2026
Auf immer und ewig

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Trio mit vier Fäusten

Folge 12: Auf immer und ewig

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Sonderauftrag für die "Drei von der Riptide": Andrew Fitzsimmons Carlton III, ein Millionär mit Sinn für ausgefallene Ideen, will unbedingt ein Fotomodell wiedersehen, in das er sich verliebt hat. Die Detektive sollen sich für ihn auf die Suche nach der schönen Danielle machen. Was weder Carlton noch die Spürnasen ahnen: Das Model ist die Tochter eines berüchtigten Mafiabosses, Monty Paradise. Und so gerät das Trio plötzlich in das Kreuzfeuer der "ehrenwerten Gesellschaft" ....

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