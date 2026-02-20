Trio mit vier Fäusten
Folge 5: Der schleichende Tod
45 Min.Ab 12
Die "Drei von der Riptide" müssen sich diesmal mit einem ungewöhnlichen Fall beschäftigen: Bei der Entwicklung eines neuen Nahrungsmittelzusatzes sind mehrere Biologen und ein Gesundheitspolitiker ums Leben gekommen. Es scheint, als hätten sie sich bei ihrer Arbeit mit einer hochgiftigen Substanz infiziert. Oder handelte es sich um Mord? Dr. Stockwood, der Leiter der Forschungsstelle, versucht, den Vorfall zu verschleiern, um den Millionenauftrag nicht zu verlieren ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH