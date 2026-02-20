Trio mit vier Fäusten
Folge 6: Riskantes Spiel
47 Min.Ab 12
Murrays ehemalige Kommilitonin Brenda Malloy hat ein großes Problem: Die findige Wissenschaftlerin hat ein Solarauto entwickelt und die Konstruktionspläne dem knallharten Geschäftsmann Vince Drayger verkauft. Doch jetzt funktioniert das Fahrzeug nicht, weshalb sich Drayger übers Ohr gehauen fühlt. Bevor Murray Brenda zu Hilfe eilen kann, werden sie und ihr Freund von Drayger entführt. Jetzt sind die "Drei von der Riptide" wieder einmal gefragt ...
