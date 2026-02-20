Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Riskantes Spiel

OneGateStaffel 3Folge 6
Riskantes Spiel

Riskantes SpielJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 6: Riskantes Spiel

47 Min.Ab 12

Murrays ehemalige Kommilitonin Brenda Malloy hat ein großes Problem: Die findige Wissenschaftlerin hat ein Solarauto entwickelt und die Konstruktionspläne dem knallharten Geschäftsmann Vince Drayger verkauft. Doch jetzt funktioniert das Fahrzeug nicht, weshalb sich Drayger übers Ohr gehauen fühlt. Bevor Murray Brenda zu Hilfe eilen kann, werden sie und ihr Freund von Drayger entführt. Jetzt sind die "Drei von der Riptide" wieder einmal gefragt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen