Twipsy
Folge 1: Kurzschluss mit Folgen
Alles fängt ganz harmlos an: Der 13-jährige Nick Walker spielt an seinem Computer. Plötzlich gibt es einen Kurzschluss, und Nick wird in die Cyberwelt katapultiert, ein Universum aus Bits und Bytes. Seine 8- jährige Schwester Lissie und sein Freund Albert finden nur noch Nicks Fußspuren - auf dem Monitor des Computers. Während die Freunde alles versuchen, um Nick aus der Cyberwelt zurückzuholen, beginnt für ihn das Abenteuer seines Lebens. Er macht die Bekanntschaft des e-mail Boten „Twipsy“. Der pfiffige und freundliche Twipsy, ein aus pu-rer Energie bestehendes Wesen, zeigt Nick die spannende Welt jen-seits des Computer- Monitors. Eine wilde Welt voller Überraschungen und Herausforderungen für Nick, Albert und Lissie.
