Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Die Futter-Falle

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
Die Futter-Falle

Die Futter-FalleJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 17: Die Futter-Falle

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Twipsy ist verrückt nach Essen. Aber was zuviel ist, ist zuviel. Twipsy wird durch die Völlerei krank und bekommt hohes Fieber. Er muss aber schnellstens zurück in den Cyberspace, da er sich nach einer gewissen Zeit in der realen Welt in eine andere Energieform ver-wandeln würde. Bei einem allerletzten Ausflug zum Kühlschrank, tappt er in eine Mausefalle und kann sich nicht befreien. Nick, Lissie und Albert finden ihn in letzter Minute...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 Kids
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen