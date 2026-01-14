Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Unsere Cyberworld soll schöner werden, denken sich Mr. Clean und die Saubermänner. Allerdings geht bei dieser Aktion einiges schief. Das Team bringt wichtige Kabel und Kreditkarten durcheinander und sorgt damit für Daten-Chaos. Lissies Kreditkartennummer wird zufällig mit Internet-Bestellungen aus aller Welt zusammengebracht. Die Folge: Lissie bekommt massenweise Pakete nach Hause geschickt, die sie nicht bestellt hat. Information Control hat alle Hände voll zu tun, das Chaos wieder zu entwirren...

Studio 100 Kids
