Folge 19: Gefangen im Cyberspace
Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lissie sitzt in der Cyberwelt fest, da der print-o-scan kaputt ist. Albert bemüht sich um ein Ersatzteil, aber ohne Erfolg. Auch Twipsy kann nicht helfen, da er unwissentlich gestohlene Informationen für seinen Freund Mosey transportiert hat und nun im Cyber-Gefängnis schmort. Dem ewig trödeligen Mosey kommt die Gelegenheit, sich gründlich auszuruhen gerade recht, und er lässt sich gegen Twipsy austauschen. Sofort kümmert sich Twipsy um das fehlende Ersatzteil, aber Albert hat schon eine Alternative gefunden: Kaugummi... .
Genre:Kinder, Animation
6