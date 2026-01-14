Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lissie sitzt in der Cyberwelt fest, da der print-o-scan kaputt ist. Albert bemüht sich um ein Ersatzteil, aber ohne Erfolg. Auch Twipsy kann nicht helfen, da er unwissentlich gestohlene Informationen für seinen Freund Mosey transportiert hat und nun im Cyber-Gefängnis schmort. Dem ewig trödeligen Mosey kommt die Gelegenheit, sich gründlich auszuruhen gerade recht, und er lässt sich gegen Twipsy austauschen. Sofort kümmert sich Twipsy um das fehlende Ersatzteil, aber Albert hat schon eine Alternative gefunden: Kaugummi... .

