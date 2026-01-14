Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein schwarzer Tag im Cyberspace: Rumor Rumor und Miss Information denken, die Welt geht unter. Da taucht plötzlich Lissie im Cyberspace auf - mit Frieda, ihrer heißgeliebten Puppe. Rumor Rumor und Miss Information glauben in Frieda die lang ersehnte Göttin "Opxerevonnahs" vor sich zu haben, die sie vor dem Weltuntergang retten kann und stehlen die Puppe. Als Frieda durch einen Trick von Twipsy und Lissie auch noch zu sprechen anfängt, glauben sie end-gültig, dass die Puppe eine „echte“ Göttin ist...

