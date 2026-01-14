Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hypno, der Große

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Hypno-der Große wettet mit Twipsy, dass er jeden computersüchtig machen kann. Der Erste, der in einer E-mail erwähnt wird, soll das Opfer sein. Es erwischt Champ, die altersschwache Hündin der Familie Walker. Hypno schafft es tatsächlich. Champ starrt von nun an nur noch in den Computer. Lissie bittet Twipsy um Hilfe, Champ soll wie-der ein ganz normaler Hund werden. Mit einem Trick gelingt es den beiden, Hypnos Bann zu brechen...

Studio 100 International
