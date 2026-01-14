Twipsy
Folge 20: Hypno, der Große
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Hypno-der Große wettet mit Twipsy, dass er jeden computersüchtig machen kann. Der Erste, der in einer E-mail erwähnt wird, soll das Opfer sein. Es erwischt Champ, die altersschwache Hündin der Familie Walker. Hypno schafft es tatsächlich. Champ starrt von nun an nur noch in den Computer. Lissie bittet Twipsy um Hilfe, Champ soll wie-der ein ganz normaler Hund werden. Mit einem Trick gelingt es den beiden, Hypnos Bann zu brechen...
Twipsy
