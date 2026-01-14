Geld macht nicht glücklichJetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 8: Geld macht nicht glücklich
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Twipsy braucht jede Menge Geld, um sein Lieblingsessen, die Papaya Smoothies, kaufen zu können. Seine Idee: Er übernimmt – gegen Bezahlung - die Arbeit von anderen. Die Idee schlägt richtig ein, bald ist er nur noch damit beschäftigt, sein Geld zu zählen. Aber es gibt auch Ärger: Twipsys Freunde sind sauer, denn vor lauter Arbeit hat er keine Zeit mehr für sie...
